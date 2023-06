O nešťastné komunikaci Havláta, který podcenil svou roli, a Gudasově pozici mezi Pantery

Při marodce v české reprezentaci se o dodatečnou nominaci na šampionát přihlásil Jakub Lauko na Twitteru. „Na tenhle způsob už jsem asi moc starý. Ale ukazuje to komunikační šum. Martin Havlát svou roli možná trochu podcenil. Odpověď, že neoslovuje každého, kdo bydlí v zámoří, nebyla úplně šťastná," mínil šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.

„Ani věta prezidenta svazu Aloise Hadamczika, že se nebudeme hráčů ptát, co měli k obědu, nebyla úplně ono," souhlasil Marek Burkert. „Od obou pánu je tam nedocenění doby, že je s hráči potřeba komunikovat. A u Martina to zaráží víc, protože je mladý," překvapilo Kézra.

Podle něj je nutné mluvit hlavně s mladšími hráči. „Vůči nim je to opravdu nešťastné. Jsou v tomhle možná trochu citlivější, než byli jejich předchůdci," tvrdil novinář. „Nemusíš se ptát, co měli k obědu. Ale jak je na tom v hierarchii týmu, co očekává, jestli půjde nahoru, jaké z toho má pocity. Záležitost na pět minut," reagoval Burkert.