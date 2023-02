Česká parta v Detroitu. Jsme trochu jiný americký tým, směje se Kubalík

Mít české parťáky po boku je fajn. Při vyjednávání o angažmá v Detroitu to podle hokejového útočníka Dominika Kubalíka nehrálo roli. „Věděl jsem, že kluci v klubu jsou, ale při jednání se spíš řešilo, jak by se se mnou počítalo a co od toho obě strany očekávají," prozrazuje Kubalík v pořadu Příklep obsah schůzek s legendárním Stevem Yzermanem, hlavní postavou organizace Red Wings. „To, že v klubu jsou nebo byli další Češi, je příjemný bonus."

Článek Moderátor Příklepu Honza Homolka otevřel povídání s Kubalíkem poznámkou, že se určitě hodí, že dres Red Wings působí početná česká enkláva. „Určitě je fajn, když máte kolem sebe kluky z Česka, které znáte z reprezentace, nebo z mládežnických kategorii. Je to příjemné i pro holky, když jsme na tripu, tak mají co dělat a zabaví se," neskrývá útočník. Ostatně do Detroitu jej lákal krajan Filip Hronek. „Byli jsme ve spojení a hned mi říkal, ať okamžitě jdu, že to bude super," směje se Kubalík a přiznává, že bylo fajn slyšet, že se na něj někdo v klubu už dopředu těší. V klubu hraje ještě útočník Filip Zadina. Příklep s útočníkem Detroitu Dominikem KubalíkemVideo : Sport.cz V zámoří už ale nějakou dobu působí, takže se v pohodě domluví i anglicky. „Mluvíme hodně i s cizinci, máme hodně Švédů, Finů. Jsme tak trochu jiný americký tým a jako Evropan se v něm cítím fajn." tvrdí Kubalík. Herně ale evropský tým tolik nepřipomíná, což Čecha mrzí. Kubalíkova situace v Detroitu, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „V Americe se hraje hodně bruslivý hokej a na tom malém hřišti se toho zase tolik dělat nedá. Myslím, že náš hokej ale docela vypadá," myslí si Kubalík. Samozřejmě si uvědomuje, že s hvězdou typu McDavida by se i Red Wings hrálo jinak. Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep na Sport.cz s Dominikem Kubalíkem? Podívejte se na video. Příklep PŘÍKLEP: Čech zářil v NHL. Proč teď hraje méně? Dobrá otázka, odpovídá Kubalík