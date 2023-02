PŘÍKLEP: Čech zářil v NHL. Proč teď hraje méně? Dobrá otázka, odpovídá Kubalík

Rozjezd hodný hvězdy. Start českého útočníka v dresu Detroitu v NHL byl povedený, teď ale neboduje tolik, jak by si přál. Není to propadák, ovšem i času na ledě tráví méně. „Proč to tak je? Dobrá otázka," reaguje Dominik Kubalík v pořadu Příklep na Sport.cz. Dělá vše aby by se vrátil na vítěznou vlnu, stejně jako Rudá křídla, která se perou o udržení naděje na postup do play off. Co když to s vyřazovacími boji neklapne? Kubalík promluvil o možném startu na MS. Řeč přišla na bývalé působiště v Chicagu, nebo život v Detroitu. „Ve volnu jsem tam byl dvakrát," prozradí útočník. „Je tam muzeum Fordu a zimák, ale dál..." potvrzuje, že město rájem pro turisty. "Šel jsem tam kvůli hokeji," nevidí problém.

Mohl být rozmrzelý, jeho Detroit prohrál na domácím ledě s Edmontonem 2:5, ale Kubalík se ochotně připojil ze zámoří do studia Sport.cz a pohovořil a aktuálním dění v zámoří, dobách minulých i o možné budoucnosti. Momentálně se český reprezentant maximálně soustředí na to, aby se znovu začalo více dařit jeho Rudým křídlům. „Bojujeme o všechno, každý bod se počítá a tady jsme tahali dlouho za delší konec," mrzí ho domácí ztráta. Přitom na začátku působení v Detroitu to vypadalo jako pohádka. Kubalík střílel góly, tým sbíral body. „Hráli jsme jiný hokej, člověka to samozřejmě bavilo. Pak to ale na nás padlo celkově jako na tým. Prohráli jsme zápasy, kde jsme měli vyhrát," ohlíží se za určitým ústupem Red Wings. A také ice time českého reprezentanta klesal. „Snažím se, co můžu," přesvědčuje rozhodným hlasem. NHL Útočník Zadina se vrátil z farmy v Grand Rapids do Detroitu V zámoří si vyzkoušel angažmá v Chicagu a poznal, jak se žije ve velkoměstě. V novém působišti si musel zvykat na pořádnou změnu. „V Detroitu je muzeum Fordu a zimák. Bydlíme asi dvacet minut od města. Ve volnu jsem tam byl jen dvakrát," přiznává. Na druhou stranu chválí fanoušky, že i když se týmu nedaří, tak v duelech proti Torontu či Montrealu bývá plno. „Má to prestiž. Věřím, že se to všechno otočí a bude se zase dařit," říká s nadějí. Vliv Dominika Haška na NHL, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Zápasů do konce základní části NHL je sice ještě dost, jenže pokud Detroit opravdu nezabere, bude muset na vyřazovací boje zapomenout. „Často je slyšet, že se hráči na tabulku nekoukají. Ale každý ví, jak na tom jeho tým je, takže já také vím o naší ztrátě. Musíme se dostat na vítěznou vlnu, naději ještě máme," nevzdává se Kubalík. Pokud by to s boji o Stanley Cup neklaplo, byla by ve hře možná účast na mistrovství světa. „Reprezentace je pro mě vždy čest. Když by byla možnost, jel bych rád. Naposledy se povedlo získat medaili a já bych udělal všechno, aby se povedla další," naznačuje útočník. Situace českých gólmanů v NHL, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep se můžete podívat ve videu.