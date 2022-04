Tampa Bay prohrávala na ledě Islanders už po 32 sekundách, jenže ještě před první přestávkou manko smazala. Asistencí se na vyrovnávacím gólu Stamkose podílel i český útočník Palát. V prostřední třetině šel ale do vedení opět tým z New Yorku a to dokonce poměrem 3:1.