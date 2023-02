Florida sice je stále ve hře o účast v play off, Gudasovi však zároveň v létě končí stávající smlouva. Redaktor Sport.cz a Práva si zároveň všímá změn ve hře kladenského rodáka. „V poslední době trošku pozměnil svůj herní styl. Ze situací, kdy někoho nabere bodyčekem, dokáže něco vytěžit i pro mužstvo," uvádí Burkert.

„Pořád působí jako červený hadr na býka. Mstitelé ho zkoušejí zpacifikovat, on se nenechá rozhodit a pak je z toho nějaká přesilová situace, tohle je také ceněná vlastnost a v tom on se hodně poučil," pozoruje hokejový novinář.

Gudas přitom není zdaleka jediným Čechem, kterému končí smlouva. „Kdybych já byl generálním manažerem, tak bych určitě podepsal Davida Kämpfa, to je jasné," uvádí Burkert na adresu defenzivního útočníka ve službách Toronta.

Seattle válí dál. Co je příčinou úspěchu nejmladšího klubu NHL? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Mezi jeho krajany jsou největšími jmény zřejmě Davidové Krejčí s Pastrňákem, jejichž kontrakty taktéž platí jen do léta letošního roku. V jejich případě by neměl být pochyb o snaze Bostonu je dál udržet ve svém kádru. Zároveň však končí smlouva i dalšímu českému Medvědovi. „Myslím, že Tomáš Nosek také udělal dobré služby v Bostonu, takže by podepsal na další rok," odhaduje Burkert.