Šestadvacetiletá posila z Washingtonu měla podle přání generálního manažera Toma Fitzgeralda stabilizovat brankoviště Devils. Ale tohle se nečekalo. V Montrealu vychytal Vaněček už svou sedmou výhru (5:1) v řadě! Něco podobného se v klubu, který by se rád vrátil do play off, povedlo naposledy právě Brodeurovi v sezoně 2010-11.

„Cítil jsem se komfortně. Teď se snažím každým dalším zápasem zlepšovat. Věřím, že v budoucnu můžu být ještě lepší," vyhlásil Vaněček, který zlikvidoval 25 montrealských střel.

Minulý týden přitom český gólman nedochytal zápas s Ottawou, když inkasoval ránu kolenem do hlavy od Thomase Chabota. Mezi tyčemi se neobjevil ani o víkendu s Arizonou. V montrealském Bell Centre však svůj prostor spolehlivě ovládl, poradil si i se čtyřmi střelami slovenské jedničky draftu Juraje Slafkovského.

VANECEK lookin' solid between the pipes👀 devs tied at 0 after 1 pic.twitter.com/8L6QGfylFn — Devils on MSG (@DevilsMSGN) November 16, 2022

„Chytal parádně. Už v první třetině měl pět výborných zákroků. Byl jistý a klidný, to je přesně to, co potřebujeme," přikývl kouč Lindy Ruff.

Devils mají aktuálně nejlepší fazónu ze všech týmů NHL. Vyhráli desetkrát v řadě a v celkové tabulce soutěže ztrácejí jen dva body na vedoucí Boston. V klubové historii zaznamenalo New Jersey pouze dvě delší série - 11 výher v sezoně 2005-06 a 13 vítězství v ročníku 2000-01.

„Deset výher po sobě, to už je dost. Hlavně si přeju, abychom v tom pokračovali. Hrajeme moc dobře, ale pořád se dá něco zlepšovat. Že bychom se uspokojili, nehrozí," myslí si Vaněček, který má kariérní průměr obdržených gólů 2,63. V této sezoně ho ale vytáhl na 2,17! A k tomu čape s úspěšností zásahů 91,5 procenta.

„Z Vítka mám ohromnou radost, jsme v kontaktu. Chytá ohromně," řekl Sport.cz Patrik Eliáš, nejproduktivnější hráč v historii Devils a další ikona, jež má v současném kádru následovníka. Švéd Jesper Bratt v šestnáctém startu sezony překonal dvacetibodovou hranici (6+15). Posledním hráčem New Jersey, který to zvládl rychleji, byl v sezoně 2001-02 právě Eliáš. Potřeboval na to 13 zápasů.

Damon Severson gets his jock stolen by Brendan Gallagher, but Vanecek stops Dvorak. pic.twitter.com/2LveWGakXd — Scott Matla (@scottmatla) November 16, 2022

„Trochu se změnil systém, fungují nám změny v jednotlivých pětkách. Kluci dokážou pokaždé vyhrát trochu jiným způsobem, což je taky nesmírně důležité," všiml si český čtyřicátník.