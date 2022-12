„Povídá: Hele budu podepisovat novou smlouvu a chci na tom pracovat, ale mám úplně atypický problém, než co řešíš, protože nějak vnímám od kluků, co děláš... Já mám příliš pozitivní ty věci až trošku arogantní," přibližuje komunikaci s Mrázkem.

Jelínek také uvádí příklad problému současného gólmana Chicaga v praxi. Co přesně Mrázek prožíval? „Po první třetině je to 0:0... A létají mi tam nepokorné myšlenky: To bude super, zase shotout a prémie... A jde tam, dostal dva tři góly a šel z brány," vysvětluje, co se dělo v hlavě českého brankáře.