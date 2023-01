Český útok hitem NHL. V ohrožení je i Jágrův rekord

Nejlepším týmem celé NHL, přinejmenším v počtu bodů, je momentálně Boston. Vděčí za to mimo jiné českým hokejistům. Tři z nich dokonce často nastupují v jednom útoku. Týká se to Pavla Zachy a Davidů Krejčího s Pastrňákem. „Jak dlouho platilo, že Boston táhli Marchand, Bergeron a Pastrňák, tak teď je to ta česká řada,“ všímá si Jan Škvor v pořadu Příklep na Sport.cz.

Český útok baví NHL. Padne Jágrův rekord? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Každý ze členů české formace přitom v této sezoně píše zajímavý příběh. Pavel Zacha po příchodu z New Jersey naplňuje svůj potenciál a dočkal se tak prodloužení smlouvy o další čtyři roky. Od léta tak bude v průměru pobírat 4,75 milionu dolarů ročně. David Krejčí v souboji s Philadelphií odehrál svůj 1000. zápas v NHL a David Pastrňák střílí jeden gól za druhým. Rodák z Havířova, jenž má na svém kontě v sezoně aktuálně 35 zásahů, by tak mohl atakovat český rekord Jaromíra Jágra, který v sezoně 1995/96 nastřílel 62 branek. Bájnou metu 50 tref kromě něj překonal už jen Milan Hejduk, který vstřelil přesně 50 gólů v sezoně 2002/2003. „Myslím, že ta padesátka by nemusela být jediná kulatina v téhle sezoně," předpovídá Pastrňákovi Škvor. Boston si v tažení za pohárem pomáhá i neobvyklým trenérským tahem. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Redaktor Sport.cz a Práva se zároveň netají obdivem k Davidu Krejčímu. „Myslím, že až David Krejčí skončí s hokejem a asi s ním skončí v Bostonu, tak jednou jeho dres půjde ke stropu TD Garden, protože za mě je to opravdu jedna z největších postav Bostonu za uplynulých patnáct dvacet let," soudí Škvor. Více k tématu najdete ve videu z pořadu Příklep, kde byl hostem spolu s Janem Škvorem někdejší útočník Václav Nedorost a v roli moderátora tradičně Honza Homolka.