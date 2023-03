Pětapadesátiletý dvojnásobný mistr světa popsal, že měl s Dominikem Haškem stejného agenta. S rodinami oba přiletěli do Edmontonu, kde si zvykali na život v Severní Americe. Následně pak vyrazili do kempu bojovat o místo v kádru Blackhawks. Kučera přiznává, že na začátku měl „Dominátor" všechno daleko složitější. „Měl to těžší, byla to džungle," tvrdí.