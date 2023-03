Zkušený útočník na začátku prosince loňského roku, po více než měsíční pauze předstoupil před novináře a rozpovídal se o svém zdravotním stavu. Přiznal, že v minulosti prodělal až osm velkých otřesů mozku, k tomu také několik menších. Osudným se mu stal souboj s Drydenem Huntem z Colorada při listopadovém zápase NHL v Tampere. Při souboji o puk inkasoval Voráček ránu hokejkou do obličeje. Poté, mu lékaři doporučili dát si pauzu.

„Mohu žít normální život, ale stále mám symptomy související s posledním otřesem mozku i těmi z předchozích let. Ty bych si ale rád nechal pro sebe. Možná přijde den, kdy se víc otevřu, ale teď ne. Mít otřes mozku není nic příjemného, ale není to se mnou zase tak špatné," uvedl tehdy 33letý útočník, který se stále dává zdravotně dohromady a vše napovídá tomu, že už v nejslavnější lize světa dohrál.

PŘÍKLEP s legendárním hokejovým obráncem Františkem KučerouVideo : Sport.cz

„Myslím, že i Kuba nemá moc myšlenky na hokej v zámoří a už vůbec ne na Arizonu. Jeho kariéra v zámoří je takhle nešťastně ukončena. Návrat k hokeji by přijít možná mohl, tam záleží na zdraví, tohle je ošemetná věc. Vezměte si, že třeba Eriku Lindrosovi to ukončilo kariéru v ještě mladším věku," myslí si zkušený novinář.

„Nevěřím, že ho uvidíme ještě v dresu Arizony, trošku se obávám, že už ho neuvidíme v NHL a jen on sám bude asi vědět, jestli si ještě troufne jít do hokeje. Aby si třeba kvůli pár zápasům zavřel životní cestu. Je to ještě mladý chlap," pokračuje v hodnocení situace českého útočníka Kézr v pořadu Příklep.

Olympijský vítěz František Kučera jen souhlasně přikyvuje. „Doktoři mu určitě dají nějaká doporučení, bude taky záležet na tom, jak se bude cítit. Sice je ještě mladý kluk, ale podívejte se, co má za sebou. Začal v osmnácti, v NHL má za sebou přes tisíc zápasů. Tělo je opotřebované fyzicky i psychicky. Teď si sice nějakou dobu odpočine, ale čuchne si k životu mimo hokej. Každopádně si také myslím, že v Arizoně hrát určitě nebude," tvrdí bývalý reprezentační bek.

Situace českých gólmanů v NHL, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Moderátor pořadu Honza Homolka, šéfkomentátor O2 TV, připomíná, že by šlo o dost nešťastný konec kariéry výborného útočníka. „Kdyby tenhle krok udělala Philadelphia, kde toho odehrál nejvíce, tak by ho to zamrzelo. Až Kuba skončí s hokejem, tak se s ním Philadelphia důstojně rozloučí. Tady se ho zbavil Columbus a poslal ho do Arizony, která předvádí prostě byznys. Ona si takhle v minulosti pomohla už několikrát," naráží Kučera na to, že organizace podobně vzala Dacjuka a Hossu, i když s jejich službami nepočítala.