NHL chystá mezinárodní turnaj. S českou účastí to vypadá bledě

Nebude se jednat ani o Světový pohár, alespoň názvem ne, jak upozorňuje zámořský novinář Frank Seravalli. Na turnaji nebude startovat ani Rusko, o což NHL měla eminentní zájem, a to vzhledem k počtu ruských hráčů a hvězd v nejprestižnější soutěži světa. Finsko a Švédsko daly podle výkonného ředitele hráčské asociace NHL (NHLPA) Martyho Walshe jasně najevo, že o účast Ruska kvůli jeho agresi na Ukrajině nestojí.

„Ve hře jsou větší problémy. Máte jiné federace, které nedovolí hráčům na turnaji hrát. Vše musíte vzít v úvahu,“ uvedl Walsh pro Daily Faceoff. NHLPA je sama ve složité situaci, protože zastupuje všechny své členy. Bez rozdílu národnosti, tedy včetně Rusů. „Je to složitá a nešťastná situace. Snažíte se oddělit sport od toho, co se děje ve světě, a to je hodně komplikované,“ pokračoval Walsh.

Šéf ligy Gary Bettman ve Stockholmu hovořil o tom, že by si soutěž přála inkluzivnější turnaj. Zatímco v roce 2016 se na Světovém poháru představilo osm celků, nyní by se jednalo o čtyři.

Foto: Profimedia.cz Finále Světového poháru 2016 obstarali hokejisté Kanady a výběru Evropy

Účast České republiky by tím byla ohrožena, protože NHL a hráčská asociace mají momentálně představu o turnaji, který by se hrál v Severní Americe i Evropě. Zúčastnily by se ho pouze čtyři národní týmy, a to Kanada, USA, Finsko a Švédsko. Turnaj by navíc nebyl pod záštitou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a startovali by na něm výhradně hokejisté z NHL.

„Časový plán je zhruba stejný jako ten, podle kterého dělá IIHF mistrovství světa (cca dva týdny),“ prozradil Walsh.

Světový pohár až v roce 2028

Sport.cz oslovil generálního sekretáře Českého hokeje Jana Černého. Ten uvedl, že svaz minulý týden jednal s Bettmanovým zástupcem Billem Dalym. Více podrobností k turnaji v roce 2025 jim ale nesdělil. „Upřesní to až někdy v únoru 2024,“ prozradil.

Černý zároveň uvedl, že plný Světový pohár NHL plánuje až na rok 2028 a mělo by se ho zúčastnit více týmů než v roce 2016. Formát zatím zřejmý není, finálovému turnaji by ale měla předcházet kvalifikační kola, což by mohlo značit, že se Světového poháru bude účastnit více národů než v minulosti. Na posledním takovém turnaji bylo sice osm týmů, ale svou vlastní reprezentaci mělo na akci jen šest zemí.

Čelní představitelé NHL jednali ve Stockholmu, kde se v minulých dnech několik zápasů zámořské soutěže odehrálo. Šéf NHL Gary Bettman doufá, že v budoucnosti dojde k tradičnímu formátu Světového poháru. Přál by si ho už na nejbližší akci, dodal ale, že současná geopolitická situace tomu nehraje do karet.

Rozpovídal se také o tom, proč dva nejbližší Světové poháry, ať už se druhý turnaj bude jmenovat jakkoliv, bude dělit téměř devět let. „Mluvíme o tom déle, než jsme chtěli. Jsou nejméně tři důvody, proč tomu tak je. Tím prvním byl covid, druhým změna výkonných ředitelů NHLPA a třetím politické klima ve světě,“ vysvětloval Bettman.