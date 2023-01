V NHL působí už pěkných pár let, prošel řadou týmů a také se musel přizpůsobit moderním trendům. Co se týče vlastní gólmanské práce, zase tolik rozdílů nevnímá. „Spíš bych řekl, že se v NHL změnil styl hry, a dokonce hned třikrát. Tím pádem jsme se i my gólmani museli přizpůsobit stylem hry, myšlením i věcmi okolo," tvrdí současná brankářská dvojka organizace Jets.

Rittich tvrdí, že je povinností v mžiku vyhodnotit danou situaci a reagovat. „Když na nás jede útočník s pukem, tak musíme mít přečtený, jestli je to pravák nebo levák, jak má nasměrovanou hokejku, co dělá puk, jestli mu někdo nenajíždí," vysvětluje, co se gólmanovi honí hlavou, když na něj najíždí hráč soupeře.

Hokejového experta Marka Burkerta z Práva, druhého z hostů pořadu Příklep, zajímalo, zda se v zámoří uvažuje o dalším zmenšení brankářské výstroje, nebo třeba zvětšení branek. Tyto prvky by měly pomoci k většímu počtu nastřílených gólů a dalšímu zatraktivnění ligy. Rittich přiznává, že ničemu podobnému není nakloněn a neskrývá proč.

„Jestli k něčemu takovému dojde, tak nevím, co nám chtějí vzít, nebo zmenšit. Já si myslím, že po minulém zmenšení vest bylo hodně gólmanů naštvaných a doteď to není skvělé. Vesty jsou nalepené přímo na ruce a tělo a bolí to. Zmenšovat výstroj nejde. A zvětšování branky? Jestli nám chtějí dát fotbalovou..." kroutí nad nápady hlavou.

Je pravda, že fanoušci s úžasem sledují, jak gólmani dokážou zneškodnit puk letící obrovskou rychlostí. Ránu často schytají do těla a Rittich přiznává, že nejde o nic příjemného. „Zásadní problém je, že nová vesta nemá vzduchovou kapsu, kterou měly minulé vesty mezi rukou a vestou. Ta vesta je na kůži, je to jako když dostanete pukem do ruky přes kus plastu," líčí.

Burkert pak zavzpomínal na brankářskou legendu Jiřího Králíka, který chytal v osmdesátých letech a tvrdil, že jej bolela každá střela na tréninku, natož během utkání. „Do těch let bych se jako brankář vracet nechtěl. To by nebylo ideální. To bych si tu naklepal hřebíček a ty brusle tam pověsil," přiznává Rittich. „K těm pánům, co chytali v těch dobách, mám obrovský respekt a klobouk dolů před nimi, že se do branky postavili," dodává.