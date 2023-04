Washington - NY Rangers 2:5 Chytil přihrál na dva góly, Rangers slaví vítězství nad Washingtonem

Český hokejový útočník Filip Chytil v neděli asistoval v NHL u dvou branek New York Rangers, kteří vyhráli 5:2 ve Washingtonu. Tým, jenž už má jistý postup do play off, zvítězili po dvou zápasech. Capitals nevyhráli počtvrté za sebou.

Foto: Nick Wass, ČTK/AP Filip Chytil (vlevo) oslavuje s úspěšným střelcem Alexisem Lafrenierem (uprostřed) a kapitánem NY Rangers Jacobem Troubou gól v síti Washingtonu.Foto : Nick Wass, ČTK/AP