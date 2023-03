Loňští vítězové vstupovali do sezony jako největší favorité. V základní části ale Avalanche procházeli těžkými zkouškami hlavně kvůli spoustě zraněných. Stále se musejí obejít bez kapitána Gabriela Landeskoga, který sice bruslí, ale jde to ztuha. A protahuje se i rekonvalescence gólmana Pavla Francouze, jenž chytal naposledy 7. února.

Přesto má Colorado play off už prakticky jisté. A přes středeční porážku s Minnesotou (2:4) by do něj mohlo vstupovat v solidní fazóně. Z posledních 11 utkání vyhrálo devět. „Pořád věřím Coloradu, že ten potenciál na obhajobu Stanley Cupu mají," řekl v nedávném rozhovoru pro Sport.cz i útočník San Jose Tomáš Hertl.

„Jde jen o to sestavit zase všechny dílky dohromady," tvrdí nejlepší obránce minulé sezony Cale Makar. „Už víme, na jakou úroveň je potřeba se dostat. A taky víme, že to dokážeme."

„Je tu spousta dobrých týmů a spousta týmů hladových po vítězství a my víme, že to není snadné," prohlásil finský útočník Mikko Rantanen. „Není moc mužstev, co vítězství ve Stanley Cupu obhájila. Bude to pravděpodobně o dost těžší než loni, ale jsme připraveni, stále máme dobrý tým."