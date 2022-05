St. Louis - Colorado 2:3 Colorado vyřadilo St. Louis a po dvaceti letech postoupilo do finále konference

Hokejisté Colorada zvítězili na ledě St. Louis 3:2, sérii vyhráli 4:2 na zápasy a postoupili poprvé od roku 2002 do finále Západní konference NHL. Zápas rozhodl šest sekund před koncem základní hrací doby Darren Helm, který vstřelil první gól v letošním play off. Avalanche, za které plnil v sérii roli náhradního gólmana Pavel Francouz, se v další fázi play off střetnou s Edmontonem.

Foto: Jeff Curry, Reuters Hokejisté Colorada oslavují postup do finále Západní konference NHL.Foto : Jeff Curry, Reuters

Colorado bylo v utkání od začátku aktivnější a soupeře přestřílelo 39:20, přesto po první třetině prohrávalo. Skóre otevřel Justin Faulk trefou z mezikruží. Ve 26. minutě vyrovnal v z dorážky J.T. Compher, ale o chvíli později udeřil z přečíslední dva na jednoho Jordan Kyrou. Avalanche zápas otočili v posledních deseti minutách. Compher využil střelou z pravého kruhu k bližší tyči přesilovou hru a Helm z opačné strany rozhodl. Výsledek 2. kola play off NHL Západní konference - 6. zápas St. Louis - Colorado 2:3 (konečný stav série: 2:4)

