Florida si s Carolinou poradila na Východě ve čtyřech zápasech, takže má od 25. května ‚volno'. Golden Knights už také mohli mít hotovo, jenž za stavu 3:0 na zápasy nejprve prohráli v prodloužení v Dallasu, a soupeře se jim nepodařilo dorazit ani v domácí T-Mobile Areně, kde je zlomily dva inkasované góly v závěrečné desetiminutovce.

Neměl je ale na svědomí nikdo z hvězdné první lajny Stars Joe Pavelski, Roope Hintz, Jason Robertson, nýbrž nenápadný křídelník Ty Dellandrea. Dvaadvacetiletý ‚dělník', který úvodní dva zápasy série proseděl na tribuně.

„Nebylo to snadné období, když jsem byl mimo sestavu, ale kluci mě podrželi a vrátili mi sebevědomí. Jsem rád, že jsem to týmu vrátil," vyprávěl kanadský útočník, který nejprve nachytal Adina Hilla střelou přes hokejku bránícího Alexe Pietrangela. Puk do sítě proklouzl pod lapačkou domácího brankáře.

A za 87 sekund Dellandrea slavil znovu. Zadák Vegas Nicolas Hague naremploval dallaského Maxe Domiho na vlastní branku, která málem vyletěla z uchycení. Centr Stars ovšem v pádu postrčil také gólmana Hilla a uvolnil prostor v brance, do kterého letěl puk...

„Bereme to pěkně den po dni. Když jsme prohrávali 0:3 na zápasy, soustředili jsme se jen na každé další střídání," zmínil dallaský muž večera.

Po třetím zápase, v němž prohráli 0:4, přitom Stars vypadali odepsaní. Navíc na dva duely ztratili suspendovaného kapitána Jamieho Benna, který nesmyslně krosčekoval do krku ležícího Marka Stonea. Přáním Dallasu bylo, aby si Benn ještě zahrál. A je to tu. V noci na úterý se třiatřicetiletý lídr do sestavy zase vrátí. „Na to jsme se zaměřili a máme ho zpátky," těší Dellandreu.

Z 205 týmů, které v play off NHL prohrály úvodní tři zápasy, jen 4 slavily vítězství v sérii. Ve finále konference ale dosud žádné ze 47 mužstev ‚beznadějný' stav neotočilo.

„Proč bychom to nemohli být my," snažil se Dallas nabudit kouč Peter DeBoer. Prozatím mu to vychází.

„Nemáme za sebou nejlepší dva zápasy. Do příštího duelu musíme dát o dost víc energie. Další zaváhání už si nemůžeme dovolit," má najednou obavy kapitán Vegas Stone. Golden Knights si přitom libovali, že mají v kádru větší počet nenápadných hrdinů, kteří jsou schopni rozhodovat zápasy. Pak se ovšem vynořil Dellandrea.