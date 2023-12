Boston po inkasovaném gólu ve 22. minutě prohrával 0:2, ale ještě v prostřední třetině otočil stav na 4:2. Obrat odstartoval Jake DeBrusk, na kterého navázal dvěma góly Pastrňák. Havířovský rodák při první akci doklepl puk z brankoviště do prázdné branky. V další gólové situaci dostal puk do jízdy za obranu New Jersey a Vaněčka přelstil bekhendovým blafákem.