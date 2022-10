„Zatím nemáme žádné konkrétní rozhodnutí. Ale už to, že jsme po třech letech, kdy jsme v Evropě kvůli covidu nemohli být, opět v Praze a startujeme tu celou sezonu, dokazuje, jak moc je to pro nás důležité místo. Je tu krásná aréna, která splňuje požadavky NHL. Lidé tu hokej milují a samotné město je nádherné. Takže je to pro nás velice atraktivní volba a já očekávám, že se zápasy tady budeme pokračovat," uvedl Daly.