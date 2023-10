„Takové tři lajny, jako máme my, to má v lize málokdo. Kluci jsou neskutečně rychlí, s pukem i bez něj. Jsou hodně v pohybu, výborně se doplňují a jsou strašně nebezpeční. Nebojí se udělat chybu, protože vědí, že mají tolik schopností puk zase rychle získat zpět,“ všímal si Eliáš.

Management Devils v létě podepsal na osm let za 70,4 milionu dolarů Švýcara Timo Meiera, přivedl i zkušeného Tylera Toffoliho a ofenzivní síla je teď značná. „Toffoli se potřebuje přizpůsobit rychlostí, ale zlepšuje se a bude dobrý. Meier možná není hráč na 8,8 milionu ročně, ale je to power forvard, kterých tolik nemáme. Když je potřeba, tak on je lídr naší fyzické hry,“ popisoval nejproduktivnější hráč v dějinách Devils, jenž stál za příchody krajanů gólmana Vítka Vaněčka i Ondřeje Paláta a letos i Tomáše Noska, kteří teď společně hájí barvy New Jersey.