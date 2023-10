O Pastrňákovi bez klíčových parťáků i největším českém smolaři v NHL

V první formaci Bruins by k sobě měl havířovský rodák dostat krajana Pavla Zachu. „Typově jiný hráč, není to první asistent, který mu nachystá góly do odkryté brány jako Krejčí,“ tvrdil expert na dění v NHL. „Souhra tam ale evidentně je, což ukazují už v přípravě. Ale nemyslím si, že Pasta zopakuje 60 gólů, to je strašně velká suma. Když dá 40 branek, bude to skvělé. Jestli 50, budeme skákat radostí,“ podotkl Burkert.