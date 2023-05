Že se v českém hokeji tato poměrně nová móda zatím neprosazuje, potvrzuje diskuse v pořadu Příklep. „Přezkové brusle? Takhle, když mi řekneš, tak úplně ti na to taky neumím odpovědět. To jsem ještě neviděl," přiznává Roman Málek, trenér brankářů Slavie.

Také v NHL se tato inovace teprve pomalu prosazuje. Zmíněný Lindgren přešel na přezky teprve před minulým ročníkem. Později už byly brusle zpozorovány také pod betony Andreje Vasilevského z Tampy nebo Kaapa Kähkönena ze San Jose.

Málek však upozorňuje na jiné změny v brankářských bruslích. „Za mě byly nože čtyřky, čtyři milimetry šíře toho nože. Ten nůž je úplně jiný, to každý ví. Ještě jsem zažil, že se to zužovalo na tři, že to bylo stejné jako hráčská brusle a dneska zase jsou vesměs tak půl na půl, že se vrací čtyřky," prozrazuje bývalý reprezentant.

Proč Hašek nechytal s maskou? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Sám prý míval speciální požadavek na kustody. „Potřeboval jsem mít nabroušené brusle na každý zápas, před každým zápasem před rozbruslením jsem si nechal nabrousit brusle... někdo přitom nebrousí skoro vůbec," líčí na dotaz moderátora Honzy Homolky.

Za zmínku také stojí, že v NHL zřejmě už doopravdy končí dřevěné brankářské hole. Marc-André Fleury přiznal na podzim pro web theAthletic.com, že už i on přešel na kompozitovou hůl. Přitom právě on byl jedním z posledních mužů známých setrváním u dřeva. Posledním brankářem s dřevěnou holí v NHL by tak měl být Brian Elliott z Tampy Bay.

Brankářské masky našly uplatnění i ve filmech, historie také pamatuje velmi výstřední kousky. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Málek sám během angažmá ve Spartě zažil přechod z dřevěných holí na kompozitové. „Zkoušel jsem kompozitku na konci kariéry. Dneska se to určitě posunulo," říká 45letý expert O2TV Sport.

Hašek o rozšiřování brankářské výstroje v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Udělal jsem si úplně novou hokejku kompozitku a na rozbruslení, když byla poslední střelba z půlkruhu, tak myslím, že to byl Honza Buchtele, kterej má strašný rány, tak mě trefil do tága a ta hokejka se mi zlomila a myslím si, že další trénink jsem si udělal novou a stalo se mi to samé, tak jsem se vrátil k té, na kterou jsem byl zvyklý," vypráví v hokejovém studiu.