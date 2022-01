Drsná bitka v NHL. Chára poslal Kanaďana k ledu, pak šokoval komentátory

Vyzvat na pěstní souboj největšího chlápka, co kdy hrál NHL, to se většinou nevyplácí. V úterním duelu NHL mezi domácí Philadelphií Flyers a New Yorkem Islanders (3:4 SN) se o tom na vlastní kůži přesvědčil kanadský hokejista Zack MacEwen, který od urostlého slovenského obránce Zdena Cháry dostal tvrdě naloženo.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Zdeno Chára z New Yorku (vlevo) vysílá tvrdou pravačku Zacku MacEwenovi z Philadelphie. . Foto : Matt Slocum, ČTK/AP

Článek Zápas ze spodních pater Metropolitní divize se dlouho přeléval ze strany na stranu. A vzhledem k tomu, že oba soupeři se střetli už o den dříve v newyorkské UBS Areně, nebylo nouze o vyhrocené okamžiky. Do rvačky se tak pustili dva tvrdí chlápci. Jenže pětadvacetiletý útočník MacEwen se na slovenského veterána v barvách Islanders moc nechytal. Čtyřiačtyřicetiletý Chára mu na cestu vyslal několik přesně mířených pravaček a při té poslední se Kanaďanovi podlomily kolena. Slovenský obr pak předvedl nevídané gesto, když se po poslední ráně zeptal MacEwena, jestli je v pořádku. Z jeho fair play chování byli v šoku televizní komentátoři, málo kdy vídaný počin zkušeného hokejisty samozřejmě ocenili pochvalou. Chára se svými spoluhráči nakonec oslavil výhru i co se týče ryze sportovního zápolení. Islanders nakonec dva body urvali na svou stranu zásluhou Olivera Wahlstroma, který se dokázal v devítikolovém penaltovém rozstřelu prosadit jako jediný. Philadelphia zaznamenala devátou prohru v řadě. NHL Pastrňáka a spol. smetl hurikán. Vaněček vychytal výhru Washingtonu

