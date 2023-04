81letý matador z Hokejové Síně slávy je ale už delší dobu Pastrňákovým fanouškem. „Ten kluk ví, že od vrcholu kruhu na vhazování je trychtýř směřující do branky. Takže tam je potřeba co nejvíc pálit. A to Pastrňák dělá. Není jako ti borci, co si pořád chtějí jen přihrávat. On má v sobě jako první myšlenku: Střílej! A to je správné," líbilo se Espositovi.