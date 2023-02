Zadina scházel Detroitu od 5. listopadu, kdy si v utkání s New Yorkem Islanders zlomil nohu při blokování střely. V sestavě, v níž chyběl Dominik Kubalík, zaujal místo ve čtvrté formaci a odehrál téměř devět minut. I tak se stal první hvězdou zápasu, v přečíslení dva na jednoho si vyměnil puk s Oskarem Sundqvistem a zakončil akci do odkryté branky.

"Cítím se velmi dobře. Dokonce ještě lépe, protože jsem pomohl týmu k vítězství. Je to úžasné," rozplýval se Zadina, který v desátém startu v sezoně poprvé bodoval. "Trvalo dlouho, než jsem se zotavil. Jsem rád, že jsem se konečně dočkal. Do zápasu jsem šel s myšlenkou, abych dělal správně, co mám a abych zkusil něco vytvořit," uvedl.