Kritika Pastrňákovy fotografie s Ovečkinem? Tlak má být na NHL, zastává se expert české hvězdy

Útočník David Pastrňák, největší česká hokejová hvězda současnosti, to po Utkání hvězd schytal, když na sociální sítě umístil společnou fotku s Alexem Ovečkinem. Hvězdný Rus je totiž podporovatelem Vladimira Putina, ruského vládce, který zosnoval válečné napadení Ukrajiny, kde už rok umírají během konfliktu lidé. „David to vše pojal ze sportovního hlediska," zastává se v pořadu Příklep Čecha Marek Burkert, hokejový redaktor Práva. „Někdo to může brát tak, jako Dominik Hašek, že jde o propagaci ruské války, nicméně, jestli by měl být vyvíjen nějaký tlak, tak na vedení NHL, které k postojí ruských hráčů k válce neřeklo nějakou zásadní větu," myslí si novinář.

Pastrňák se na All Star Game vyfotil s Ovečkinem, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Burkert má pro počínání české hvězdy na nedávném Utkání hvězd vysvětlení. V roce 2020 získal Pastrňák hrající za Boston spolu s Ovečkinem Maurice Richard Trophy a oba hokejisté se kvůli covidovým restrikcím nepotkali společně na pódiu. Tak si to prostě chtěl „Pasta" trochu vynahradit. Po vlně nevole snímek z instagramového profilu raději smazal. Jestli si někdo zaslouží kritiku, měla by podle novináře směřovat k vedení NHL. „Jedinou věc, co zatím udělalo, je zrušení ruských stránek soutěže. Když jsem byl nedávno v Montrealu, řešil se tam sice na brífinku Rus Ivan Provorov. Ale kvůli tomu, že při rozbruslení nepodpořil LGBT komunitu. Tohle téma tam rezonuje," upozorňuje novinář specializující se na zámořskou ligu, že konflikt na Ukrajině hokejové fanoušky zase tolik nezasáhl. NHL Pastrňák pobouřil společnou fotkou s Ovečkinem. Obrovská ostuda! Pro něj, i pro Česko, zuří Hašek Když už se prý na dané téma někdo ozve, udělá to třeba novinář Larry Brooks z New York Post. Ten má na starosti tým Rangers, kde Rus Panarin vyjádřil svoji opozici vůči Putinovi. Ale jinde? „Třeba Washington je považován za ruský klub, díky Ovečkinovi, Kuzněcovovi či Orlovovi. Na ruských hráčích mají Capitals postavený marketing. Stejně jako to má Tampa s Vasilevským a Kučerovem či Pittsburgh s Malkinem. To byl také podporovatel Putinova týmu," tvrdí Burkert s tím, že měli zasáhnout šéfové NHL. Příklep s útočníkem Detroitu Dominikem KubalíkemVideo : Sport.cz Dominik Hašek, česká brankářská legenda, právě vedení nejslavnější hokejové ligy před zápasy v Praze oslovil s tím, aby ruští hokejisté v českém hlavním městě nestartovali. V zámoří to ale nebylo téma. „Byl jsem v kontaktu s novinářem ze San Jose a ten říkal, že pro něj je nefér pokládat ruskému hráči otázky na válku na Ukrajině. Ten princip se drží doteď. Ve Washingtonu je to téma tabu," líčí Burkert. Jedním dechem upozorňuje na neskutečný paradox spojený právě s Washingtonem. „Zásobuje Ukrajinu zbraněmi a o pár kilometrů dál se v hale hraje hokej, kdy je tam nejlepším hráčem Rus, co si dosud nesmazal Putina ze svého profilu na Instagramu," kroutí hlavou redaktor Práva s tím, že pár nesouhlasných transparentů se v souvislosti s Rusy hrajícími NHL objevilo. „Ale ve Washingtonu se nic podobného neprobírá. Ovečkin se vyjádřil na začátku invaze a pak už se o tom nemluvilo." Příklep PŘÍKLEP: Čech zářil v NHL. Proč teď hraje méně? Dobrá otázka, odpovídá Kubalík