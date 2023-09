GLOSA: Ze druhé stovky do top 10. Muchová nemusí smutnit, na finiš sezony ještě bude potřebovat síly

Když ze sebe v důležitou chvíli nevymáčknete to nejlepší, pochopitelně, že to zabolí. Karolína Muchová by ale nad semifinálovou porážkou s Američankou Coco Gauffovou neměla moc dlouho truchlit. I grandslamový New York sedmadvacetileté tenistce potvrdil, že je teď právem ve světové špičce.