Edmontonu, jenž po dvou prohrách v Coloradu potřeboval zabrat, se vydařil vstup do utkání. Již po 38 vteřinách se v levém kruhu dostal k puku nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Connor McDavid a střelou mezi Francouzovy betony otevřel skóre zápasu.

Na další trefu se čekalo až do třetí třetiny, ve které po osmi minutách srovnal Ryan McLeod. Colorado si své vedení vzalo zpět v čase 52:42, kdy se hned po návratu z trestné lavice prosadil J.T. Compher. Výhru Avalanche pečetil třicet sekund před koncem Mikko Rantanen, jenž se prosadil při hře Edmontonu bez brankáře.

Colorado vyhrálo potřetí v sérii a je blízko k postupu do finále Stanley Cupu. V sedmadvacetileté klubové historii se hokejisté Avalanche probojovali do finále pouze dvakrát, v obou případech se ale radovali z výhry. V sezoně 1995/1996 porazili Floridu 4:0 a v ročníku 2000/2001 zdolali New Jersey 4:3.