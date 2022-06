Jeho hlavním úkolem bude najít trenéra pro novou sezonu místo Bruce Cassidyho, jenž byl propuštěn začátkem června po vyřazení v prvním kole play off.

Do současné pozice se Sweeney přesunul v roce 2015 a po sezoně 2018/19, v níž Boston postoupil do finále Stanley Cupu, byl vyhlášen nejlepším generálním manažerem ligy. Play off hráli Bruins v posledních šesti sezonách, což se vedle nich povedlo už jen třem týmům Východní konference.