Je to ranec. Pouze pětice MacKinnon, McDavid, Karlsson, Panarin a Matthews vydělá ročně víc než nejlepší český hokejista posledních let. I to ukazuje, v jak exkluzivní společnosti se Pastrňák pohybuje. Jeho agent J.P. Barry měl ale jistě dost munice, aby nový kontrakt posunul do ještě vyšších sfér. Vždyť zastupuje vítěze Maurice Richard Trophy z roku 2020, druhého nejlepšího střelce aktuální sezony, která je v 'Pastově' podání stále rozjetá na více než 55 gólů a 110 bodů.

Hezké cifry to určitě jsou, ale Pastrňák už dal několikrát najevo, že ho zase tolik netrápí. A je možné, že se s agentem rozhodl jít cíleně i trochu pod cenu, aby se Bruins finančně do dalších let úplně nevyšťavili.

Parádní stahovačka Davida Pastrňáka v utkání se SeattlemVideo : sntv

Bývalý dlouholetý kapitán Zdeno Chára zavedl v jejich kabině přísnou štábní kulturu a současný kápo Patrice Bergeron jde v jeho stopách. Nezáleží na vaší jmenovce na zádech, ale na logu, které nosíte na prsou. Jen tak se dá dojít k úspěchu.

Z bostonské sestavy však poslední Stanley Cup z roku 2011 pamatuje už jen pár jmen. Zato vzpomínky na prohrané finále se St. Louis v roce 2019 jsou stále živé. Pastrňák si vybavuje trpké pocity, když s Bruins vyhrál v play off patnáct zápasů, ale na pohár si sáhnete až se šestnácti zářezy... A ten rozhodující tehdy udělali Blues.

Teď však není většího favorita. Boston svůj 'poslední valčík' oznámil už před začátkem sezony. Na rok ještě povolal do zbraně Bergerona s Davidem Krejčím a od podzimu je nejlepším a nejkonzistentnějším týmem NHL.

Chystá se nová smlouva pro Pastrňáka. Překoná výší platu i Jágra? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Management v čele s Donem Sweeneym se s tím nespokojil a před uzávěrkou přestupů ještě vyztužil tým o washingtonské duo Hathaway-Orlov i přímočarost Tylera Bertuzziho z Detroitu. Slabé místo sestavy Bruins se teď hledá opravdu složitě. Sweeneyho vzkaz z manažerské kanceláře je naprosto zřetelný: My udělali, co jsme mohli. Teď už je to na vás.