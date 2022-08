Roční kontrakt na milion dolarů, to je pro Bruins skvělý obchodní tah, i když jsou na hraně platového stropu. Navíc zase odkládají přestavbu a asi už naposledy zkouší vsadit na mazáky, aby udělali úspěch v play off. Ve stávajícím složení nebude Boston nositelem herních trendů a pokroku, spíš se musí spolehnout na enormní nasazení, vitalitu a individuální dovednosti hráčů.

Krejčí je typ chytrého i šikovného hokejisty. Výkonnostně, mentalitou a charakterem do NHL, i když otázka je, jak v ní při svém věku obstojí rychlostně. Extraligové tempo hravě předčil, neztrácel ani na reprezentační úrovni, ale 82 zápasů v zámořské lize, to už bude jiný level. Z českých hráčů v zámořské lize dosud po 36. narozeninách účinkovali pouze Jágr, Hašek, Hamrlík, Prospal, Plekanec a Hejduk, což jen podtrhuje Krejčího výjimečnost.

Před rokem u něj převážila touha hrát doma před blízkými. Krejčí si prostě přál, aby se rodiče sblížili s vnoučaty, tak vzal americkou manželku i obě děti a vyrazil hrát za Olomouc. Snažil se si to maximálně užít, hlavně po lidské stránce. Opravdové hokejové naplnění přišlo až na mistrovství světa, právě tam se mu začala drát do hlavy neodbytná myšlenka k návratu za oceán. Jeho nejbližší tuto variantu podporovali, přece jen až hlava rodiny pověsí brusle na hřebík, a může to být už za rok, budou všichni nejspíš žít v USA.