Když v úvodu třetí části Zacha svým 17. gólem v sezoně zakončil českou spolupráci s Krejčím a Pastrňákem a posunul Boston do vedení 3:2, zdálo se že si suverén letošního ročníku dojde pro další výhru. Blackhawks ale byli proti a čtyřmi góly otočili na 6:3. Chicago vyhrálo teprve druhý zápas z posledních devíti, Boston nebodoval ve třetím ze čtyř duelů.

„Velmi podobné zranění jako už v letošní sezoně prodělal, jen ne tak vážné. To je dobrá zpráva. Ještě ale musíme počkat na výsledek podrobnějšího vyšetření. Během následujícího pětizápasového tripu se ale Petr pravděpodobně do branky nepostaví, měl by ale odjet s námi," uvedl trenér Blackhawks, které se po překvapivé výhře nad Bostonem odlepilo z posledního místa v tabulce Západní konference.