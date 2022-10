Jak moc speciální jsou pro vás zápasy NHL v Praze?

Těším se. Ani jsem si nepředstavoval, že se s NHL někdy podívám do Prahy. Moc si toho vážím, že mám šanci si zahrát před celou rodinou a že mě uvidí všichni najednou. Navíc je to v O2 Areně, kde jsem hrál své první dvě profesionální sezony a kam jsem jako kluk chodíval na Slavii. Je to skutečně pro mě i mou rodinu něco speciálního.

Vás osobně určitě čeká i spousta povinností okolo, že?

Ano, ale abych řekl pravdu, je to hodně rychlé a krátké. Přijedeme ve středu odpoledne, pak je týmová večeře, ve čtvrtek odpolední trénink pro fanoušky, po kterém mám skutečně hodně povinností. Zároveň se člověk musí připravovat na zápas, protože jsou to dvě důležitá utkání. Věcí okolo tedy bude dost, budu se snažit vše co nejlépe zvládnout a taky si to všechno užít. Protože taková šance přijde jednou za život.

Budete se měnit i v týmového průvodce?

Řekl jsem klukům o hlavních místech. Výhoda je, že když jde člověk od Staromáku přes Karlův most až nahoru na Hrad, tak toho vidí spoustu. Když to kluci projdou, uvidí důležité části města. Pomáhal jsem zařizovat večeři, kluci se rovněž ptali, kam zajít na jídlo, tak jsem jim něco doporučil. Ti, co už v Praze byli, se moc těší zpátky. Kdo v Praze byl, nikdy neřekl, že by to tu bylo špatné, naopak vypráví, že je to jedno z nejhezčích měst. Hlavně kluci z Evropy se těší, protože pro jejich rodiny je to sem jen krátký let a budou tu mít spoustu lidí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejista San Jose Tomáš Hertl pózuje se svým dresem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jak je těžké se při celém tom mumraji soustředit i na hokej?

Člověk musí, nic jiného mu nezbývá. Řeší rodinu, ale na to má ty dny předtím. Jak začne zápas, musí všechno okolo vypustit z hlavy. Jsou to dva důležité zápasy, protože jako tým chcete co nejlépe vstoupit do sezony.

Předpokládám, že především shánět vstupenky byl pro vás těžký úkol.

Ano, vstupenky jsou asi to nejhorší, co kolem toho je. Člověk sem chce dostat rodinu a nejbližší kamarády. Spoustě lidí jsem říkal, že už bych to nedal. Kdybych se měl o všechny postarat, měl bych v tom bordel. Navíc vstupenky byly on-line a my měli jasně daný počet.

Myslíte, že příznivci budou díky vám přát Sharks?

Máme v týmu dva Čechy (ještě obránce Radim Šimek), tak věřím, že podpora půjde za námi. Budu hrát v hale, kde jsem působil. Věřím, že bude dobrá atmosféra a chci, abychom hlavně vyhráli a předvedli hezký hokej, aby si to lidi užili.

Ještě před zápasem v Praze sehrajete v úterý zápas v Berlíně proti Eisbärenu. Berete to víc jako exhibici, nebo jako ostrou generálku na sezonu?

Je to poslední duel před sezonou a musíme se na něj připravit. Co bude nezvyk, že se bude hrát na jiném, širším kluzišti, než pak celou sezonu hrajeme. A náš hokej je fyzicky náročný, že by po celou dobu na širokém kluzišti hrát nešel. Nebude to lehký soupeř, protože za nimi budou stát fanoušci, budou na nás vyhecovaní a pro nás je to generálka. Nikdo se nechce zranit a zároveň se musí na ledě dobře připravit, protože je to závěrečná příprava.

Jaká vlastně byla z vašeho pohledu příprava Sharks?