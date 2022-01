Potřetí se Hertl zapsal do statistik po minutě a půl druhé části, kdy se zapojil do přesilovkové kombinace Sharks, kterou svým čtvrtým gólem v zápase zakončil Meier. V závěru druhé části našel český útočník Meiera před brankářem Jonathanem Quickem a pětadvacetiletý Švýcar korunoval svůj skvělý výkon pátou brankou.

"Upřímně řečeno, ani si nepamatuji, kdy jsem naposledy dal pět gólů," smál se po utkání Meier. "Asi to bylo někde v juniorce ve švýcarské lize," doplnil s tím, že dát pět gólů v NHL je pochopitelně něco výjimečného. "Je to docela fajn pocit. Ale zároveň nechceš létat někde v oblacích. Zítra máme volno a pak se vrátíme do práce. Určitě mi to dodá hodně sebevědomí, ale musím dál tvrdě pracovat."