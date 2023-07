Slavný odchovanec Litvínova si se známým americkým gólmanem zahrál v nejslavnější lize světa v týmu Tučňáků. „Pamatuji si, když jsem přišel do Pittsburghu a při prvních dvou cvičeních na tréninku mu to všichni házeli do lapačky a já mu dával góly. Furt jsem to nechápal, jak to, že on nechytá," uvádí bývalý obránce.

„Až když po mně hodil hokejkou, tak jsem pochopil, že to asi chce do té lapačky a ono to tak opravdu bylo," líčí pobaveně člen Triple Gold Clubu pro vítěze mistrovství světa, olympijských her a Stanleyova poháru.

Barrasso si členství v Síni slávy vysloužil svou pozoruhodnou hráčskou kariérou. Jako osmnáctiletý mladík získal Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL a Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Stalo se tak v roce 1984, kdy ještě chytal za Buffalo.

S Pittsburghem pak vyhrál Stanleyův pohár v letech 1991 a 1992. K tomuto úspěchu se váže i další Šlégrova historka, byť on sám přišel do kádru Penguins až v roce 1997.

„Trenér Kevin Constantine nám do kabiny přinesl batoh, který se nosí na horské túry a říká: Zítra každý přinesete něco, co si myslíte, že nás dovede na ten Mount Everest," prozrazuje.

„Každý měl nápad, co by nás tam asi mohl donést... a Tom Barrasso tenkrát přinesl ty dva Stanley Cupy (malé makety, pozn. red.), které vyhrál," pokračuje slavný bek. „Takhle je postavil a říká: Tak pánové, takhle to vypadá a do žádného batohu to dávat nebudu, a jestli chceme vyhrát, tak prostě musíme makat," vypráví zvesela. „Tím byl specifický, byl hrozně svůj, měl rád svůj prostor, svá pravidla, ale byl to výborný brankář."