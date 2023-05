PŘÍKLEP EXTRA: Zázrak proti USA nepřišel. Celý šampionát to nebylo dobré, mrzí experty

Úvod utkání patřil Američanům, kteří český tým výrazně přestříleli. Naplňovaly se tak obavy olympijského vítěze Šlégra ve studiu Sport.cz o tom, že Češi budou sázet spíše na defenzivní hru. Necelé čtyři minuty před koncem první třetiny to bylo na střely 10:2 pro USA. A zámořský tým šel také do vedení, byť těsného 1:0.

"Kdepak smůla," shodli se Kézr se Šlégrem, když se puk do sítě odrazil od brusle českého beka Michala Jordána za Vejmelkova záda. "Co to bylo za zákrok," vyskočil olympijský vítěz ze židle ve studiu Sport.cz a ukazoval, co udělala česká obrana špatně. "Nesmíme se stavět zády k puku," vysvětloval.

Sestřih utkání MS Kanada - ČeskoVideo : Česká televize

"Všechno, co jsme říkali, že nesmíme dělat, tak děláme. Takže je jasné, že celých šedesát minut už dobře hrát nebudeme. Cítím těžký pesimismus," nešetřil kritikou při hodnocení první třetiny Kézr. "Nedovedu si představit, že se probráníme k výhře. Pokud nezabereme, pojedeme domů," doplnil Šlégr.

Český tým v prostřední dvacetiminutovce přidal a chvíli to vypadalo, že by mohl myslet na vymazání gólového manka. Opak byl však pravdou, druhý gól přidal po nenápadné střele od mantinelu soupeř. "Je to rána, začátek třetiny nevypadal špatně," mrzelo novináře ve studiu. Čisté svědomí u gólu neměl nejspíš ani Karel Vejmelka. "Tohle by mělo být chytatelné," přitakal Šlégr.

Ten ale v hodnocení pokračoval v optimistickém tónu. "Pořád je to hratelný, jen musíme napadat a střílet. Američané byli zaskočení, když na to navážeme, dvě rány by tam mohly propadnout," burcovala litvnovská legenda. Optimismus pak opět trochu přibrzdí šéfredaktor Sport.cz. "Zachrání nás jen třetina snů, jinak to nevidím dobře."

Foto: David Taneček, ČTK Zleva Michal Kempný z ČR, Sean Farrell z USA a český brankář Karel Vejmelka.

Experti se ve studiu Sport.cz shodli, že by se slušelo zapracovat s českou sestavou. "Hrál bych na tři lajny a klidně i na čtyři beky," radí Kézr se Šlégrem. A stalo se, do prvního útoku se posunul Radim Zohorna. Jenže kýžená změna se nedostavila. Místo toho Američané přidali třetí gól a české naděje na úspěch pomalu mizela.

"Neporazili jsme nikoho ze silných týmů. Je to zklamání. Za celý zápas jsme měli patnáct střel, ale nebezpečné byly tak čtyři," mrzelo experta ve studiu. "Bylo to jedno z nejhorších čtvrtfinále v podání české reprezentace. Neříká se mi to lehce, ale ten loňský bronz byl šťastný. Tenhle tým mi přišel mdlý a uvadlý. Pocit nemám vůbec dobrý," kritizoval Kézr.

"Přišlo mi, že jsme se zatím pořád šetřili na tenhle zápas, stejně jako tam bylo točení gólmanů. Tak věřím, že teď to všechno zapadne dohromady a dokážeme vyhrát," hlásil před utkání bývalý český hokejista. Realita byla odlišná. "Náš tým vypadal unaveně, místo toho po ledě létali Američané."

Foto: David Taneček, ČTK Čeští hokejoví reprezentanti se loučí se šampionátem.

Otázkou také zůstává, zda po osmé příčce zůstane v pozici reprezentačního kouče finský expert Kari Jalonen. „Jsme zklamaní, chtěli jsme vidět lepší výkony, ale netřeba hned okamžitě stínat hlavy. Je potřeba si všechno rozebrat, udělat analýzu a pak vše řešit," konstatoval Šlégr, že by řešení pozice reprezentačního kouče pro MS 2024 v Praze nemělo být unáhlené.

„Otázek je více, zda to náhodou nebyl strop v podání českého týmu. Být osmý je neúspěch, Kari Jalonen má smlouvu, ale řekněte mi, co bude, když Kari skončí. Kdo přijde na jeho místo," dodal Kézr