Hokejisté New Jersey rozdrtili Columbus

NHL: New Jersey - Columbus 7:1 (1:0, 3:1, 3:0) Branky: 18. Zetterlund, 24. Hischier, 24. Graves, 40. Marino, 44. Siegenthaler, 53. Bratt, 55. Wood - 27. Činachov. Střely na branku: 53:20. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jednu branku z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 95 procent. Diváci: 11.547. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Marino, 3. Zetterlund (New Jersey).

Reklama