Osm zápasů a v nich jedenáct bodů za pět gólů a šest asistencí. Akce z 58. minuty utkání ve Wells Fargo Center je dalším důkazem Nečasova momentálního rozpoložení. Za stavu 2:3 si to namířil mezi dva soupeře a přes clonícího beka vyslal nechytatelnou ránu do horního rohu branky Cartera Harta, který neměl šanci zasáhnout.

V té minulé se mu zdaleka tak nedařilo. Hrál o nový kontrakt a na jeho výkonech se to podepsalo. Občas byl v křeči, v 78 startech posbíral jen 40 bodů (14+26), v klubové produktivitě skončil až devátý.

„V létě jsem makal na ledě i mimo něj," přiznal Nečas, že popracoval také na psychice. „Když se člověk cítí dobře, nezáleží mu tolik na tom, kolik má prostoru. Všechno je to o hlavě," přikývl Nečas.

„Není pochyb o tom, že teď patří k naším nejlepším hráčům. Boduje skoro v každém zápase, na naše výkony má ohromný vliv. A zase to ukázal," souhlasí náročný kouč Rod Brind'Amour. V lajně s finským centrem Jesperim Kotkaniemim a ruským křídlem Andrejem Svečnikovem se česká akvizice napila živé vody.

Ukázalo se to i ve vítězném prodloužení s Flyers. Byl to Nečas, kdo zatočil s domácí obranou. Po ose Sebastian Aho, Brent Bruns následně dorazil puk do domácí sítě.