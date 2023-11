Hronek se letos ve Vancouveru objevil trochu překvapivě před uzávěrkou přestupů. Generální manažer Detroitu Steve Yzerman rozprášil českou kolonii (Kubalík, Vrána, Zadina) a za žádaného beka dostal od Canucks vysokou protihodnotu v podobě voleb v prvním a ve druhém kole draftu. Po příchodu do Kanady ale obránce, který dnes slaví 26. narozeniny, odehrál jen čtyři zápasy, než se zranil. V novém ročníku to ovšem rozbalil o to víc.

Za uplynulých osm let hrál Vancouver play off jen v roce 2020 v covidové bublině. Teď je ale evidentně něco ve vzduchu. Autor hattricku ze zápasu s Nashvillem Elias Pettersson (5+11) je druhý v produktivitě sezony, J.T. Millerovi (5+8) patří desátá příčka. Gólmanská jednička Thatcher Demko zatím chytá s úspěšností 93,5 procenta a průměrem 1,92 gólu na zápas. A k tomu šlape Hronkem posílená obrana.

Vypadá to, že český zadák na svém příchodu do Kanady už nyní solidně vydělal. „Sezona bude ještě dlouhá, musíme si ale udržet trend,“ varoval Tocchet. Za pět let, co je v NHL, si Hronek zatím v play off nezahrál. Ve Vancouveru na něj ale mají i jeho přičiněním solidně zaděláno.