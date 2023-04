Angažmá v Pittsburghu bylo jeho vysněnou štací. A když mohl být po boku největších současných hvězd, nejspíše si český hokejista připadal jako v nebi. „Bylo to překvapení, hrozně příjemný vidět. Sidney se choval normálně, ne jako superhvězda. Geňa byl taky super, jen tolik nemluvil jako Sidney. Ty hvězdy fakt nejsou machýrci, nebyly namistrované," dušuje se Zohorna.

Moderátor Honza Homolka z O2 TV vyzvídal, zda přišla mezi Zohornou a Crosbym řeč na bývalého spoluhráče kanadské hvězdy Zbyňka Hrdela. „Bavili jsme se o něm, on je snad z Milevska, tak se mě Sidney ptal, jestli vím, kde to je. Jsou to velcí kamarádi, ptal se i na Česko, jak to tu vypadá," svěřuje se nyní již bývalý hráč Penguins.

Hrát za Pittsburgh? Vždycky to byl můj sen, přiznává český forvard v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Zohorna si užíval po boku současných hvězd, na majitele klubu Maria Lemieuxe však nenarazil. „Za dva roky, co jsem tam byl, jsem ho nepotkal. Viděl jsem ho jen v boxu," tvrdí útočník. „Ale s hráči to byla radost. Na ledě i mimo led. Užíval jsem si to."

Hokejový pořad Příklep s útočníkem Radimem Zohornou.Video : Sport.cz

Zohorna podepsal s klubem dvouletou smlouvu, v její polovině jej ale Penguins umístili na waiver listinu. „Na waiver mě dali brzy, aby měly další kluby co nejmenší šanci si mě vzít. Ale stáhlo si mě Calgary. Přitom Pittsburgh se mnou počítal do sezony, jelikož jsem měl dobrý kemp. Šance na návrat po třiceti dnech byla, ale Pittsburgh neměl vyřešený platový strop, takže to nemohl udělat," vzpomíná český útočník.