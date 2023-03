PŘÍKLEP: Těžké chvíle českého útočníka. V pokoji bylo zataženo, byl jsem v depresích

Hokejový útočník Radim Zohorna si angažmá v Pittsburghu splnil sen. Klubu fandil a byl rád, že se v jeho barvách může v NHL ukázat. Následně jej organizace Penguins umístila na waiver list a Čech byl poslán do Calgary. Uběhlo pět dní a hráč zamířil na farmu. Odtud byl vytrejdován do Toronta. „Poprvé jsem waiver kousal. Druhý den jsem se probudil naštvaný, ale fungoval jsem," líčí v pořadu Příklep Zohorna. „Když mě v Calgary také dali brzy na waivers, bylo to překvapení. Nečekal jsem to. Ležel jsem na pokoji, měl zataženo, a byl v lehkých depresích. Volal jsem si s agenty, co bude," svěřuje se útočník Toronta Marlies, farmářského týmu Maple Leafs.

Hokejový pořad Příklep s útočníkem Radimem Zohornou.Video : Sport.cz

Hokejový pořad Příklep s útočníkem Radimem Zohornou.Video : Sport.cz

Článek Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Zohorna si v dresu Penguins užíval, Tučňákům léta držel pěsti. „Může za to Jaromír Jágr a zbytek českých hráčů. Pak samozřejmě Crosby a Malkin. Určitě jsem nebyl sám, kdo z mé generace fandil Pittsburghu," usmívá se při vzpomínce na první štaci v NHL. Vedení klubu nakonec českého hokejistu umístilo na waiver list, kde po něm sáhla 3. října organizace Calgary Flames. Už po pěti dnech se ale kanadský klub zachoval stejně. To Čecha nemile zaskočilo. „Umístění na waivers bylo překvapení," přiznává. A ani celkově to v Calgary nebylo z pohledu startů v nejslavnější lize světa ono. „Věděl jsem, že můžu hrát NHL, ale tady jsem dostal šanci jen na osm zápasů. Proto se řešil trejd," přiznává hokejista. Pozice brankářské dvojky v NHL. David Rittich a příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz Dobu, kdy byl kanadským klubem umístěn na waivers, nenesl dobře. Na poslední chvíli jej vysvobodil trejd do Toronta. „Překvapilo mě to. Tým mají narvaný. Ale je to výzva. Nový tým, nové město, nová chuť do hokeje," těší se Čech. „Poslední měsíc a půl jsem byl v Calgary na farmě, takže v Torontu jsem šel rovnou na farmu. Nějaký čas jsem se rozkoukával, stěhoval věci. Teď zbývá už jen pár zápasů nahoře i dole. Samozřejmě budu rád, když dostanu šanci, ale zatím je to ve hvězdách." Boston jako největší favorit na Stanley Cup? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Zohornu navíc ze hry vyřadilo zranění. Původní prognózy nevypadaly nejlépe, mluvilo se až o šestitýdenní pauze. „Naštěstí po další konzultaci s doktorem se pauza stáhla. Příští týden bych mohl jít do akce," říká v Příklepu český útočník. Každý den vnímá, jak Toronto žije hokejem a baží po úspěchu ve vyřazovacích bojích. „Když ve městě zjistili, že jsem hokejista, tak se pořád na všechno ptají. Všichni doufají, že se konečně přejde přes první kolo a bude dlouhé play off. Dokonce pomýšlejí i na Stanley Cup. Šance mají, ale první kolo proti Tampě, co byla třikrát v řadě ve finále, tak to bude těžký."