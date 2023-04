NY Islanders - Montreal 4:2 Islanders dokonali zkázu Pittsburghu, Crosby si podruhé v životě nezahraje play off

Chmurné předpovědi pro hokejový Pittsburgh do puntíku vyšly. Hráči New York Islanders totiž ve svém posledním duelu základní sezony NHL porazili ve středu doma Montreal 4:2, připravili Penguins ve Východní konferenci o divokou kartu a zajistili si jako poslední tým postup do play off. Tučňáci tak budou po nevýrazné sezoně poprvé po šestnácti letech chybět v bojích o Stanleyův pohár. Jakub Vrána neodvrátil jedenáctou trefou sezony prohru hokejistů St. Louis 2:5 s Dallasem. Radim Šimek přihrál na jediný gól San Jose, které podlehlo v Calgary 1:3.

Foto: Frank Franklin II, ČTK/AP Brock Nelson oslavuje se střídačkou Islanders svůj gól vstřelený Montrealu.

Článek Islanders matematicky stačilo vydolovat z utkání s Canadiens bod, aby Pittsburgh ztratil šanci na postup i po případné dnešní výhře v Columbusu. Newyorský klub nechybí v play off počtvrté v posledních pěti sezonách, do vyřazovacích bojů se ale k radosti fanoušků vrátil po roční pauze. V tabulce Východní konference mají nyní na sedmém místě jednobodový náskok na Floridu, která dnes odehraje poslední zápas proti Carolině. Podle výsledku tak Islanders narazí v prvním kole Stanley Cupu buď na rozjetý Boston s českou kolonií v čele s Davidem Pastrňákem, nebo Hurricanes. Na porážce Montrealu, který v tabulce Východní konference obsadí předposlední místo bez ohledu na dnešní poslední utkání s Bostonem, se podílel dvěma góly Brock Nelson, brankář Ilja Sorokin si připsal 17 úspěšných zákroků. "Je to obrovské zadostiučinění," oddechl si kouč Islanders Lane Lambert. "Postup do play off je každý rok základní úkol pro každý tým. Je to ale pěkně náročný úkol. Vyžaduje tvrdou práci v 82 utkáních, během kterých se vynoří spousta věcí, se kterými musíte bojovat. Od zranění hráčů po kolísavé výkony celého mužstva. A myslím, že si celý klub svým zápalem od nejnižší po nejvyšší pozici postup zasloužil," poznamenal trenér. Pittsburgh do play off naposled nepostoupil v sezoně 2005/06, kdy si svůj první ročník v nejlepší hokejové lize světa odkroutil fenomenální Sidney Crosby. Od té doby legenda pensylvánského klubu v bojích o pohár nechyběla. A vůbec poprvé v kariéře zažívají hořký předčasný konec sezony další hvězdy Pittbusrghu útočník Jevgenij Malkin nebo obránce Kris Letang. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Vrána, který v předchozích pěti zápasech neskóroval, vyrovnal v osmé minutě v přesilové hře na 1:1. Křížným pasem jej uvolnil Robert Thomas a český útočník zakončil akci z levé strany střelou do odkryté branky. Zápas rozhodlo vyloučení Sammyho Blaise na 2 + 2 minuty za vysokou hůl. Dallas potrestal jeho faul dvěma góly a odskočilo v úvodu prostřední třetiny na 4:2. První hvězdou utkání byl vyhlášen Wyatt Johnston, který dal dvě branky vítězů. Tři góly připravil Jason Robertson. Jejich spoluhráč Radek Faksa nebodoval. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Šimek vyslal v 11. minutě na zteč Noaha Gregora, který se prosadil z dorážky své vlastní střely a otevřel skóre. Český bek si tím připsal ve 43. utkání sezony třetí bod (1+2). San Jose drželo těsný náskok až do 34. minuty, poté zápas otočil hattrickem obránce Nikita Zadorov. Rozšiřujeme o další podrobnosti. NY Islanders - Montreal 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Branky: 11. a 31. Nelson, 19. Fasching, 56. Lee - 18. Pitlick, 37. Suzuki. Střely na branku: 35:19. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Lee, 3. Fasching (všichni NY Islanders). St. Louis - Dallas 2:5 (2:2, 0:3, 0:0) Branky: 8. VRÁNA, 20. Thomas - 6. a 26. Johnston, 20. Pavelski, 25. Hintz, 40. Seguin. Střely na branku: 18:37. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Johnston, 2. Robertson, 3. Seguin (všichni Dallas). Calgary - San Jose 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Branky: 34., 45. a 59. Zadorov - 11. Gregor (ŠIMEK). Střely na branku: 49:24. Diváci: 17 211. Hvězdy zápasu: 1. Zadorov, 2. Wolf, 3. Coronato (všichni Calgary). NHL Paráda! Pastrňák s Noskem pomohli Bostonu k dalšímu rekordu v NHL