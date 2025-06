„Hrát s tebou bylo úžasné, úplně neskutečné. Vidět, jak jsi se se vším vypořádal, jaký jsi byl lídr… Užíval jsem si být v tvé blízkosti, hodně jsem se toho od tebe naučil,“ ocenil 43letý Lundqvist o deset let staršího Jágra, který přiznal, jak moc si takových slov váží.

A rodák z Åre vytáhl historku, o níž si myslel, že už si Jágr nepamatuje. Příhodu o tom, jak v roce 2005 po Švédově příchodu k Rangers byli první noc spolubydlícími. „Nevím, proč nás dali dohromady. Byl jsem nikdo… Nikdy na to nezapomenu, hned jsem psal svému dvojčeti (hokejovému útočníkovi Joelu Lundqvistovi - pozn. aut.), že jsem na pokoji s Jágrem,“ prozradil držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana NHL z roku 2012.

Jágr jej však zaskočil, že si tento moment dobře pamatuje. „Taky by mě zajímalo, proč nás dali dohromady. Chci zjistit, kdo to tenkrát rozhodl,“ rozchechtal se Jágr.

Gretzky pak zase vzpomínal na svůj poslední zápas v NHL z dubna 1999. S Rangers tehdy doma podlehli Pittsburghu 1:2 v prodloužení, když vítězný gól vstřelil právě Jágr. „A pak se mi hned omlouval. Říkal jsem mu, že se nemá za co omlouvat, že to byl hezký způsob mého konce. Byla radost mít ho v naší lize, byl skvělý a pořád je to báječný chlap,“ vysekl nejproduktivnější hráč NHL (2857 bodů) poklonu tomu druhému v pořadí (1921).