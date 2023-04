Jak to mohl nedat? Ruský fantom v brance opět čaroval

Zákrok z dílny těch nejlepších. Ruský brankář ve službách Tampy Bay Andrej Vasilevskij znovu ukázal, proč už dlouhé roky patří k tomu nejlepší, co zámořská NHL může nabídnout. Rodák z Ťumenu sice proti New Yorku Rangers vyfasoval šest gólů, ve finále jich ale mohlo být daleko víc. Na brankářském fantomovi si například vylámal zuby Chris Kreider, jehož šance se pro změnu řadí do kategorie stoprocentních.

Foto: Reuters Ruský brankář Andrej Vasilevskij na ilustračním snímku.

Článek Zápas plný gólů, frustrace a také trestných minut. Souboj mezi New Yorkem Rangers a Tampou Bay dopadl vítězstvím prvně jmenovaného týmu poměrem 6:3, domácí přitom měli k vítězství nakročeno již po deseti minutách, kdy vedli už 3:0. Naději na bodový zisk hostujícímu týmu přesto dlouhou dobu dával brankář Andrej Vasilevskij, který aktuálně šestý tým východní konference podržel i za nepříznivého stavu 3:4. Při přesilové hře soupeře v úvodu třetí periody se neuvěřitelným způsobem natáhl ke své vzdálenější tyči, kde v tu dobu zakončoval do poloodkryté branky křídelník Chris Kreider. Dvougolový střelec večera nakonec svým pomalým zakončením nechal vyniknout ruského brankáře Vasilevského, jehož zákrokem, při kterém mu pomohla i branková konstrukce, byli ohromeni i komentátoři. 🙉 VASILEVSKIY 🙉 📺: @NHL_On_TNT ➡️ https://t.co/LaJpv7c3yx #NHLonTNT pic.twitter.com/IMCKl1NZpU — NHL (@NHL) April 6, 2023 Před dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru smekli i fanoušci na sociálních sítích. „Zákrok roku!" napsal jeden z uživatelů. Mnozí si pro změnu rýpli i do ne zrovna povedeného výkonu ruského strážce tyčí, který ve finále inkasoval hned šestkrát. „Zákrok, který byl ve finále naprosto zbytečný. 6 gólů z 37 střel," poznamenal další. Tampě Bay však ani tento senzační moment k bodům nestačil. Byla z toho porážka 3:6, což zároveň znamenalo ukončení třízápasové série neporazitelnosti. New York Rangers naopak udržel čtvrtou pozici Východní konference. NHL McDavid vládne produktivitě NHL o 25 bodů a střelcům o šest gólů před Pastrňákem