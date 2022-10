Jak vydělávají hráči NHL mimo led? Legenda založila slavný fastfood, další provozuje fond, najdeme i hasiče

Život po skončení kariéry hokejisty. To je také jedno z témat Příklepu s Martinem Hostákem, který si vyzkoušel práci trenéra, skauta, generálního manažera, hokejového experta v televizi a v poslední době i finančního poradce. „Myslím, že málokterý hráč si připouští, že už bude brzy po kariéře. To pak dost často nastane ráz na ráz, ale někteří jsou na to připravenější než jiní,“ říká v hokejovém pořadu Sport.cz, kde také upozorňujeme na zajímavá povolání a podnikatelské projekty hokejistů.

Co dělají slavní hokejisté po kariéře? Některé příběhy vás možná ohromí. Pasáž pořadu Příklep.Video : Sport.cz

Článek Hosták ve studiu s moderátorem Honzou Homolkou a druhým hostem Martinem Kézrem připomíná slova někdejšího elitního obránce NHL. „Chris Pronger řekl, že 50 % profesionálních sportovců ve Spojených státech má po kariéře finanční problémy a myslím, že v českých luzích a hájích to není jiné," pronáší starostlivě bývalý reprezentační útočník. Někdejší hráč Philadelphie Flyers, za niž odehráčl 55 klání, si už ozkoušel nové povolání před koncem kariéry. Bývalý hokejový reprezentant Martin Hosták se vydal do světa financí, prozradil v pořadu Příklep.Video : Sport.cz „Jsem strašně rád a jsem vděčný Robertovi (Zárubovi), protože mi hodil laso ještě dřív, než jsem skončil. Zkusil jsem si roli spolukomentátora a to byl pro mě takový první krok do prostředí po hokeji," vzpomíná. „Sezonu jsem dohrál, play off jsem dohrál a už předtím jsem v roce 2001 komentoval Švédské hry," dodává Hosták. Historie výroby hokejek přinášela až bizarní situace. Pasáž z pořadu Příklep.Video : Sport.cz V hlavním videu tohoto článku najdete, který slavný brankář provozuje fond soukromého kapitálu a kterou další gólmanskou legendu byste svého času mohli najít v kanadském parlamentu. V úryvku z pořadu Příklep také poznáte člena Hokejové síně slávy, který předčasně zemřel při autonehodě, ale ještě předtím stihl založit dodnes úspěšný fastfoodový řetězec a další zajímavé příběhy. Martin Hosták také jmenuje českého sportovce, jenž je zářným příkladem, jak se připravovat na život po kariéře. Příklep PŘÍKLEP: Posila z NHL pro Spartu? Je to téma

