PŘÍKLEP: Posila z NHL pro Spartu? Je to téma

David Jiříček je posledním Čechem, který se prozatím nevešel do prvního týmu v NHL. Prestižní zámořská soutěž v noci na středu odstartovala už i za mořem a v prvních týmech se momentálně drží 30 Čechů, další začínají na farmě. Mezi nimi je i zkušený zadák Michal Kempný, který by měl působit v AHL, přestože má v NHL jednocestnou smlouvu. Hodil by se však Spartě? „Je to téma, ale vůbec bych se nedivil, kdyby tam volal Třinec, který přišel o první obranu,“ reaguje Martin Hosták v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.

Příklep s Martinem Hostákem.Video : Sport.cz

