Panthers to mají nahnuté, navenek se ale snaží působit pořád sebevědomě. Po výprascích na ledě hostů, si doma dokázali, že s Vegas můžou hrát vyrovnaně. V noci na středu ale musí do hukotu T-Mobile Areny, která už se pomalu chystá na velké oslavy.

„Už nemáme co ztratit, můžeme jen získat. Je to svoboda, kterou bychom nyní mohli využít," doufá kouč Paul Maurice.

Pro Panthers bude klíčové, zda bude schopen hrát jejich nejlepší a nejnepříjemnější hráč Matthew Tkachuk. Tomu Florida vděčí už za samotný postup do play off i za klíčové góly ve všech sériích. Pokud by (patrně kvůli problémům s ramenem) nenastoupil, mělo by to pro tonoucí mužstvo asi fatální následky.