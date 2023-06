Inspiraci k takovému výkonu teď potřebují najít sami u sebe. V prvním kole Florida prohrávala v sérii s Bostonem také 1:3 na zápasy, ale s nožem na krku předvedla nejlepší výkony a nakonec se probila až do finále. Má ale ještě síly na to, aby to zvládla proti Vegas?

„Je to jednoduché. Musíme u nich vyhrát a donutit je vrátit se zase k nám," prohodil zklamaný Tkachuk. „Boston už si taky myslel, že to má v kapse..."

Panthers si v noci na neděli nechali soupeře utéct na tříbrankový rozdíl. A stačili dát už jen dva góly, i když ve třetí třetině se mohutně podporováni fanoušky ve FLA Live Areně hnali za vyrovnáním. „Zmáčkli jsme je, zavřeli ve třetině," řekl smutně Tkachuk.

Během třetí části se ale americký útočník neobjevoval na ledě tak často, jak je zvyklý. V zámoří se spekuluje, že ve třetím duelu utrpěl zranění ramene při pádu na led po ostrém zákroku Keegana Kolesara. „Rád bych pomohl víc," netajil Tkachuk, který je s 24 body (11+13) nejproduktivnějším hráčem Floridy.

V závěrečné části však stihl jen čtyři střídání. Odstoupil ve 45. minutě a vrátil se do akce až před koncem. „Ukázal, jaký je to bojovník. Hledali jsme situace, kdy ho nasadit," tvrdil kouč Paul Maurice. „Bohužel jsme to nestihli," litoval klíčový hráč finalistů.

Z toho pak pramenila i floridská frustrace. Po vypršení času zajel od modré do soupeře obránce Brandon Montour, za brankou rozpoutal rvačku Sam Bennett a do akce šel i Tkachuk, který Alexe Pietrangela chvíli dokonce dětinsky škrtil hokejkou a pak ho ještě sekal přes trup i nohy. Montour za své extempore dostal 2+10, Tkachuk dokonce 2+2+10. Ale to vlastně vůbec není podstatné.

MAJOR FIREWORKS TO END GAME 4 🎆 pic.twitter.com/2wenZQW3mu — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 11, 2023

Spíš jde o to, zda se stav amerického útočníka zlepší natolik, aby mohl v pátém zápase ve Vegas (v noci na středu) odfárat znovu zásadní minuty. A pít krev soupeřům, jak to dovede jen málokdo.

„Když tým přijde o nejlepšího hráče, rozhodně už není tak dobrý," obává se floridský forvard Carter Verhaeghe. „Musíme si věřit," burcoval Tkachuk.