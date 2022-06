Francouz za svůj výkon ve druhém souboji s Oilers sklidil všeobecný obdiv. 24 zákroků a čisté konto, to už je něco. Vždyť v konferenčním finále v dresu Avalanche zvládl vychytat nulu naposledy fenomenální Patrick Roy.

Účastník světových šampionátů a olympiády šel přitom do play off jako dvojka za Darcym Kuemperem. Stále se však udržuje ve střehu a vyplácí se to. Dvě výhry si Francouz připsal už v sérii prvního kola s Nashvillem. A uspěl i jako záskok za zraněného kolegu v úvodním duelu série.