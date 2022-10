Třiadvacetiletý Kaut se na farmu do týmu Colorado Eagles přesunul na konci kempu krátce před startem NHL. V nižší AHL nastoupil do dvou zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal asistenci. Nyní by mohl rozšířit bilanci 20 zápasů, které v elitní kanadsko-americké soutěži v předešlých čtyřech sezonách odehrál. Odchovanec Žďáru nad Sázavou zatím v NHL vstřelil dvě branky a přidal asistenci.

O šest let starší Sedlák se do NHL vrátil před sezonou. S Coloradem podepsal roční smlouvu, která mu zaručuje příjem 800 000 dolarů. Pokud by si ho z listiny volných hráčů během 24 hodin nikdo nevybral, zamířil by na farmu, kde by bral o 300 tisíc dolarů méně.