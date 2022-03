Severoamerická liga už dřív ukončila obchodní aktivity v Rusku a nyní oznámila klubům, aby přestaly spolupracovat s tamními hráčskými agenty. Pro týmy to znamená především komplikovanější angažování hráčů z KHL.

V NHL momentálně působí kolem 40 hokejistů z Ruska. V KHL nedávno odstartovalo play off, před kterým ze soutěže kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině odstoupil Jokerit Helsinky. V lize skončilo i Dinamo Riga, to se však do vyřazovací části nedostalo.